Tirupati Laddu Row: SC ने आंध्र प्रदेश सरकार को लगाई फटकार, कहा- 'भगवान को राजनीति से दूर रखें'

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू से जुड़े विवाद में आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं मिले हैं.

कोर्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'SIT की रिपोर्ट आए बिना ही प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. प्रदेश सरकार को भगवान को राजनीति से दूर रखना चाहिए.'

जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. अब मामले में 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

बता दें पूरे विवाद की शुरुआत CALF (Centre of Analysis and Learning in Livestock and Food) की एक रिपोर्ट के आधार पर हुई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि तिरुपति से लिए गए घी के सैंपल में मछली का तेल, गौ मांस की चर्बी और सुअर की चर्बी का लार्ड पाया गया है.

CM को सार्वजनिक बयान नहीं देना था: SC