सरकार एक हफ्ते में लाएगी नए, सख्त IT नियम: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

एडवाइजरी को IT नियमों में शामिल किया जाएगा: चंद्रशेखर

उन्होंने कहा कि हम इंटरमीडियरीज के लिए IT नियमों में बदलाव पर काम कर रहे हैं. नए, संशोधित IT नियमों को अगले 7-8 दिनों में जारी किया जाएगा. हमने इंटरमीडियरीज के डीपफेक से जुड़ी एडवाइजरी के पालन करने का इंतजार किया. चंद्रशेखर ने कहा कि अब एडवाइजरी को साफ तौर पर IT नियमों में शामिल किया जाएगा.