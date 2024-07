UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 12,909 करोड़ रुपये का सप्लीमेंट्री बजट, जानिए किस सेक्टर को क्या मिला? उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन FY 2024-25 के लिए UP का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया. UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12,909 करोड़ रुपये का बजट पेश किया.

NDTV Profit डेस्क 04:52 PM IST, 30 Jul 2024