Oscars 2024: Oppenheimer को मिले 7 ऑस्कर अवॉर्ड, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर भी शामिल

द'वाइन जॉय रांडोल्फ (Da'Vine Joy Randolph) को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल कैटेगरी में ऑस्कर मिला. उन्हें द होल्डओवर्स के लिए ऑस्कर मिला. द बॉय एंड द हरऑन (The Boy and the Heron) को बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में ऑस्कर मिला.

डॉक्यूमेंट्री फीचर अवॉर्ड 20 डेज इन मारिउपूल (20 Day in Mariupool) को मिला, जो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर बनी है. द जोन ऑफ इंटेरेस्ट (The Zone of Interest) को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड मिला.