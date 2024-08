ट्रंप ने मस्क को दिया सरकार में शामिल होने का ऑफर, मस्क ने कहा- मैं भी तैयार हूं

अपने X पोस्ट में मस्क ने ‘I am willing to serve’ के कैप्शन के साथ एक AI इमेज शेयर की, जिसमें वो एक मंच पर भाषण देते दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने खुद को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) का मंत्री बताया है. DOGE शॉर्ट फॉर्म लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी डॉगकॉइन के लिए इस्तेामाल की जाती है, इस नाम को एक मीम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मस्क अक्सर पोस्ट करते हैं.