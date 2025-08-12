नया इनकम टैक्स बिल: धारा 80 M, न्यूनतम कर, NGO पर टैक्स, वो सब कुछ जिसे जानना जरूरी है

नई व्यवस्था में कंपनियों के लिए 80M कटौती: जिन कंपनियों ने नई रियायती कर व्यवस्था को चुना है, वे अब अन्य कंपनियों से मिले डिविडेंड पर भी धारा 80M के तहत कटौती का दावा कर सकती हैं.

परिवारों के लिए राहत - पेंशन और ग्रेच्युटी: परिवार के सदस्यों को प्राप्त कम्यूटेड पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए कटौती अब नए कानून के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है.

MAT और AMT अलग: न्यूनतम वैकल्पिक कर और वैकल्पिक न्यूनतम कर के प्रावधान अब दो उप-धाराओं के तहत स्पष्ट रूप से अलग कर दिए गए हैं, जिससे भ्रम से बचा जा सके.

AMT केवल वहीं लागू होता है जहां कटौती का दावा किया जाता है: LLP सहित गैर-कॉर्पोरेट करदाता, AMT के अधीन तभी होंगे जब वे कुछ कटौती का दावा करते हैं. केवल पूंजीगत लाभ आय (और कोई कटौती नहीं) वाली LLP उत्तरदायी नहीं हैं.

प्रोफेनल्स को डिजिटल भुगतान का उपयोग करना होगा: इलेक्ट्रॉनिक भुगतान नियमों के तहत "व्यवसाय" के साथ "पेशा" शब्द जोड़ा गया है. इसका अर्थ ये है कि 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले पेशेवरों को भुगतान के लिए निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का उपयोग करना होगा.

रिटर्न देर से दाखिल करने पर भी रिफंड की अनुमति: ITR दाखिल करने की समय सीमा चूकने वाले करदाताओं को एक प्रतिबंधात्मक खंड को हटाने के कारण, रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जा सकती है.

घाटों पर स्पष्ट नियम: हालांकि घाटे को आगे ले जाने और उसे सेट-ऑफ करने के नियम मूलतः वही हैं, फिर भी स्पष्टता के लिए उन्हें फिर से लिखा गया है.

"प्राप्तियों" से "आय" की ओर बदलाव: ये विधेयक आय-आधारित कराधान पर केंद्रित है, 'प्राप्तियों' की अवधारणा से हटकर - इसे पुराने 1961 के अधिनियम के अनुरूप वापस लाता है.