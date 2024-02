एक्‍सपर्ट से समझें पूरी बात

नांगिया एंडरसन इंडिया के पार्टनर मनीष बावा ने टैक्‍सपेयर्स को सलाह दी है कि वे अपने ऑनलाइन अकाउंट्स का इस्‍तेमाल करें. अपनी प्रोफाइल में Navigate to Pending Action > Response to Outstanding Demand पर जाकर status of 'Extinguished Demands' को चेक कर सकते हैं.

बावा ने कहा कि CBDT के निर्देश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस छूट या कैंसिलेशन से टैक्‍सपेयर्स को क्रेडिट या रिफंड के लिए किसी भी दावे का अधिकार नहीं होगा. इसके अतिरिक्त, ये छूट या कैंसिलेशन, टैक्‍सपेयर्स के खिलाफ किसी भी चल रहे, नियोजित या संभावित आपराधिक कानूनी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा. ना ही किसी भी कानून के तहत कोई बचाव देगा.