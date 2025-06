May CPI Data: भारत की रिटेल महंगाई घटकर 2.82% पर आई, जुलाई 2019 के बाद सबसे कम

May CPI Data: भारत की रिटेल महंगाई (CPI) 2019 के बाद सबसे कम हो गई और इसका कारण सब्जियों की कम कीमतें हैं. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-बेस्ड इन्फ्लेशन मई में घटकर 2.82% रह गई, जो अप्रैल में 3.16% थी. मई के लिए अनुमान 2.98% था.