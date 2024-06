Lok Sabha Elections Result: 'BJP जीती, लेकिन एकतरफा जीत से कहीं दूर', ग्लोबल मीडिया ने कैसे कवर किए नतीजे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में NDA तीसरी बार सत्ता में आने में कामयाब रही. 543 सदस्यों वाली लोकसभा में NDA को 293 सीट मिली हैं, जबकि BJP 240 सीटों पर थम गई.

दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कवायद पर पूरे विश्व की नजर रही. यहां जानते हैं कि ग्लोबल मीडिया ने भारतीय चुनाव के नतीजों को कैसे पेश किया.

द न्यूयॉर्क टाइम्स

न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर स्टोरी में हेडलाइन लगाई, 'मोदी की पार्टी जीती, लेकिन एकतरफा जीत से कहीं दूर (Modi's Party Wins, but it's far from a landslide)'.

अखबार ने लिखा, 'मंगलवार को आए नतीजे अनुमानों से उलट काफी संतुलित रहे. एकतरफा जीत के बजाए BJP ने कई दर्जन सीट गंवा दीं.'

ग्लोबल न्यूज, कनाडा

ग्लोबल न्यूज ने लिखा, 'BJP ने अनुमान से ज्यादा मजबूत साबित हुए विपक्ष के सामने कई सीटें गंवा दीं. 2014 में सत्ता में आने वाली BJP के लिए ये पहली बार है जब पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है. एकतरफा जीत की उम्मीद लगाए बैठी BJP के लिए ये बड़ा झटका है.'

कनाडा का अखबार आगे लिखता है, 'आगे BJP को अपने सहयोगियों के सहयोग पर ज्यादा निर्भर रहना होगा.'

द टाइम्स, लंदन

द टाइम्स ने लिखा कि अब BJP को सरकार बनाने के लिए NDA पर निर्भर रहना होगा. अखबार लिखता है, 'देश के गरीब तबके ने BJP को एकतरफा जीत से रोका.' हालांकि रिपोर्ट में ये साफ नहीं है कि कैसे गरीब तबके ने BJP के खिलाफ वोट किया है.

द डेली स्टार

अखबार ने नरेंद्र मोदी को मजबूत नेता बताते हुए लिखा, 'बीते दो कार्यकाल से उलट, तीसरे कार्यकाल में BJP को सहयोग के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा. जबकि BJP ने 400 सीटों का बेहद महत्वकांक्षी लक्ष्य सामने रखा था.'

ग्लोबल टाइम्स, चीन

चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा नरेंद्र मोदी ने चुनावों में जीत की घोषणा की, लेकिन उनके नेतृत्व वाला गठबंधन बेहद कम अंतर से जीत हासिल कर पाया. BJP अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन गठबंधन को बहुमत मिल गया. मतगणना के दौरान फाइनेंशियल मार्केट्स में जबरदस्त गिरावट आई, क्योंकि मार्केट ने नरेंद्र मोदी के भारी अंतर से जीतने का अनुमान लगाया था.