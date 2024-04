How to Vote Without Voter ID: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के लिए पहले फेज की वोटिंग शुक्रवार 11 अप्रैल को है. पहले फेज में 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर मतदान होना है. इन 102 सीटों पर कुल 1625 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्‍य का फैसला वोटर्स के हाथ में है.

वोट डालने के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग (Election Commission) सभी मतदाताओं (Voters) को वोटर आईडी (Voter ID) यानी मतदाता पहचान पत्र जारी करता है. आप में से बहुत सारे लोगों के पास वोटर आईडी होगा, जबकि कई लोग ऐसे भी होंगे, जिनके पास वोटर आईडी नहीं होगी.