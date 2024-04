ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाएं?

नई वोटर आईडी के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in/login) पर जाकर लॉगिन करना होगा.

आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल और पासवर्ड के जरिए वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं.

अगर पहले से लॉगिन न बना हो तो आप अपने मोबाइल नंबर से साइन अप (Sign-Up) कर सकते हैं.

साइन अप करने के बाद अपना मोबाइल नंबर या वोटर आईडी कार्ड नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें.

सारी डिटेल भरने के बाद आपको रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना होगा, जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा.

अब एक नया पेज खुलेगा, जहां फॉर्म नंबर 8 भरने का विकल्‍प होगा. इस पर क्लिक करने के बाद नई विंडो खुलेगी.

अपनी वोटर आईडी मंगवानी है तो सेल्‍फ (Self) या फिर घर के दूसरे सदस्‍य की मंगवानी है तो अदर इलेक्टर (Other Elector) पर क्लिक करें.

अब यहां वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालें और OK बटन पर क्लिक करें. वोटर कार्ड के डिटेल्स आपके सामने खुल जाएंगे.

सारा डेटा देखने और चेक करने के बाद आप इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट वोटर कार्ड (Issue of Replacement Voter Card) कर क्लिक करें.

इसके बाद ऑप्शन A, B, C या D में से अपनी जरूरत के अनुसार ऑप्‍शन चुन कर और कैप्‍चा कोड भर कर सब्मिट कर दें.

ऑप्शन C पर इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट विदाउट करेक्शन (Issue of Replacement EPIC without Correction) का विकल्‍प होता है.