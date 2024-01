S Jaishankar Exclusive: मोदी युग में भारत की विदेश नीति पूरी तरह बदली, अगले 25 साल की तैयारी के हिसाब से काम जारी

विदेश मंत्री (External Affairs Minister) एस जयशंकर भारत के पूर्व विदेश सचिव (Foreign Secretary) रह चुके हैं. उन्होंने विदेश नीति से संबंधित कई किताबें भी लिखी हैं. हाल ही उन्होंने एक किताब लिखी है 'व्हाय भारत मैटर्स' (Why Bharat Matters) और 3 साल पहले उन्होंने 'द इंडिया वे' (The India Way) लिखी थी. उन्होंने किताब के शीर्षकों में 'इंडिया' से 'भारत' तक के सफर पर भी बात की. विदेश मंत्री ने बताया कि पिछले 3-4 साल में देश में कई ऐसे कई बदलाव हुए हैं, जिसे देखकर लगता है कि भारत नाम ज्यादा सही है. उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 साल में आत्मविश्वास, डिलीवरी, सोच और संस्कृति के स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है. और इस बदलाव को देखकर लगता है कि 'भारत' के उपयोग से उनका संदेश ज्यादा सही तरीके से पाठकों तक पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि वो 'भारत' को एक किस्म से माइंडसेट, एक अप्रोच मानते हैं.