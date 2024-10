US Elections 2024: पेनसिल्वेनिया रैली में ट्रंप के साथ मंच पर आए एलन मस्क; बोले- अमेरिका के लिए सबसे अहम चुनाव

मशहूर टेक एंटरप्रेन्योर एलन मस्क (Donald Trump), डॉनल्ड ट्रंप के साथ पेनसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान मंच पर नजर आए. खास बात ये है कि ट्रंप की ये रैली उसी जगह आयोजित की गई, जहां उनकी हत्या की कोशिश (Pennsylvania Assassination Attempt) हुई थी.

अधूरा भाषण पूरा किया

ट्रंप ने अपना भाषण उसी जगह से शुरू किया, जहां 13 जुलाई को गोली चलने के बाद भाषण रुक गया था. उन्होंने अपनी स्पीच 'As I Was Saying... (जैसा मैं कह रहा था..)' के साथ शुरू की.

उन्होंने अपने हजारों समर्थकों से कहा, 'ठीक 12 हफ्ते पहले आज शाम इसी मैदान पर एक हत्यारे ने मुझे चुप कराने की कोशिश करी थी.'

गोली मारने वाले की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई है, जिसने पास की छत से निशाना लगाया था. सीक्रेट सर्विस की कार्रवाई में हमलावर मारा गया था.