NDTV Profit हिंदी
Follow usNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी
ADVERTISEMENT

क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जगह ले लेगा? माइक्रोसॉफ्ट ने AI ऑटोमेशन से सबसे ज्यादा असुरक्षित नौकरियों की लिस्ट जारी की

जिन नौकरियों को AI से सबसे कम खतरा है, उनमें शारीरिक गतिविधि, खास मेडिकल नॉलेज और ब्लू कॉलर यानी हाथों से काम करने वाले मजदूर शामिल हैं.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी12:22 PM IST, 12 Aug 2025NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

कुछ तरह की नौकरियों को AI से ज्यादा खतरा है और कुछ तरह की नौकरियों को कम. माइक्रोसॉफ्ट ने "सबसे ज्यादा AI का इस्तेमाल करने वाले टॉप 40 प्रोफेशंस या कामों" की लिस्ट जारी की है.

जैसा कि कंपनी के एक रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है, दुभाषिए, इतिहासकार, पैसेंजर अटेंडेंट, सेल्स रिप्रसेंटेटिव्स और लेखक उन टॉप 5 प्रोफेशंस में शामिल हैं, जिन्हें AI से सबसे ज्यादा खतरा है. इसका मतलब है कि ये नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्वचालित होने वाले ऑटोमेशन से सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं.

'मेजरिंग द ऑक्यूपेशनल इंप्लिकेशंस ऑफ जनरेटिव AI' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में उपयोगकर्ताओं और माइक्रोसॉफ्ट बिंग को-पायलट AI सॉफ्टवेयर के बीच 2,00,000 गुमनाम और गोपनीय बातचीत के डेटासेट का विश्लेषण किया गया है.

किसे AI से ज्यादा और किसे कम खतरा है

रिपोर्ट में ये निर्धारित किया गया है कि लोग AI की मदद के लिए सबसे आम कार्य गतिविधियों में जानकारी एकत्र करना और लिखना शामिल करते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "AI से की जाने वाली सबसे आम गतिविधियां हैं सूचना और सहायता प्रदान करना, लेखन, शिक्षण और सलाह देना."

ज्यादा AI का इस्तेमाल करने वाली शीर्ष 40 नौकरियों की सूची में से शीर्ष पांच नौकरियां थीं, दुभाषिए और अनुवादक, इतिहासकार, पैसेंजर अटेंडेंट, सेल्स रिप्रसेंटेटिव्स और लेखक. इनके अलावा ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल टूल प्रोग्रामर, टेलीफोन ऑपरेटर, टिकट एजेंट और ट्रैवल क्लर्क तथा प्रसारण उद्घोषक और रेडियो DJ क्रमशः सूची में छठे से दसवें स्थान पर थे.

सूची में सबसे कम इस्तेमाल करने वाली नीचे की 10 नौकरियां वे थीं जिनके लिए सक्रिय शारीरिक गतिविधि और मेडिकल नॉलेज की आवश्यकता थी, उसके बाद ब्लू कॉलर या मैनुअल श्रम वाली नौकरिया थीं. इसमें फ्लेबोटोमिस्ट (स्वास्थ्य सेवा पेशेवर जो मरीजों के शरीर से रक्त निकालते हैं), नर्सिंग सहायक, खतरनाक सामग्री हटाने वाले कर्मचारी, और पेंटर/प्लास्टर करने वाले जैसे पेशे शामिल हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें कंप्यूटर और गणित, कार्यालय और प्रशासनिक सहायता जैसे ज्ञान आधारित कार्य समूहों के साथ-साथ बिक्री जैसे व्यवसायों में AI का इस्तेमाल के सबसे ज्यादा स्कोर मिले हैं, जिनकी कार्य गतिविधियों में सूचना प्रदान करना और संचार करना शामिल है."

रिपोर्ट में ये भी निर्धारित किया गया है कि सफलता की उच्चतम दर के साथ उनके कामयाबी का स्तर क्या हैं, वेतन और शिक्षा का AI के इस्तेमाल से क्या संबंध है, और व्यावसायिक AI प्रभाव की भविष्यवाणियां वास्तविक दुनिया के उपयोग के साथ कैसे मेल खाती हैं. इस रिपोर्ट से आने वाले दिनों में AI के विस्तार में भी मदद मिलेगी.

NDTV Profit हिंदीALSO READ

NDTV Profit हिंदीRELATED COVERAGE

ट्रंप के टैरिफ बढ़ोतरी का जवाब देने के लिए दीपिंदर गोयल का नुस्खा- 'महाशक्ति बनना ही एकमात्र विकल्प'NDTV Profit हिंदी

NDTV Profit हिंदी
लेखकNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT