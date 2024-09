BharatPe-Ashneer Grover Controversy: इस समझौते के साथ ही खत्म हुआ भारतपे और अशनीर ग्रोवर के बीच विवाद; जानिए कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी

अशनीर ग्रोवर ने आखिरकार भारतपे से इस्तीफा दे दिया. वे शार्क टैंक के सीजन वन में जज के तौर पर नजर आए थे, हालांकि बाद के सीजन में वे नहीं दिखे. इस्तीफे के बाद उन्होंने 'Doglapan: The Hard Truth About Life and Start-Ups' नाम से एक किताब भी लिखी. वे अपने आगे के काम पर फोकस करने लगे थे.

अब अशनीर और भारतपे के बीच हुए समझौते के साथ ही स्टार्टअप जगत के एक बड़े विवाद का अंत होता दिख रहा है.