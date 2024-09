वंदे भारत स्‍लीपर: अब ट्रेन में भी 'बिजनेस क्‍लास' का मजा! देखिए पहली झलक

Vande Bharat Sleeper: ट्रेन में सफर करने वाले मिडल-क्लास को पूरी सुख सुविधा भरी यात्रा का आनंद देगी वंदे भारत स्लीपर. रेल मंत्री (Railway Minister) अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने बताया कि ये ट्रेन, टेक्नोलॉजी और सुविधाओं के मामले में दुनिया की बेस्ट ट्रेनों (Best in the world) में से एक होगी. देखिए अंदर से कैसी दिखती है ये ट्रेन.