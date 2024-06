पुराना घर बेचकर खरीदा नया घर, तो कितना देना होगा टैक्स? डिटेल में समझिए LTCG टैक्स का पूरा गणित

अगर पुराना घर बेचकर (sale of old house) नया घर खरीदने (new house purchase) जा रहे हैं, तो टैक्स का हिसाब (tax calculation) किस रकम पर लगाना होगा? नए घर की कीमत के हिसाब से क्या टैक्स में कोई छूट (tax exemption) मिलती है और किस दर से लगेगा LTCG टैक्स (LTCG Tax)? जानिए इन सभी सवालों के जवाब, इस वीडियो में.