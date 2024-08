मुश्किलों के बावजूद सोलर डिमांड में उछाल के चलते भारतीय सोलर कंपनियों ने बढ़ाई क्षमता

भारतीय सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मुख्य रूप से दो फैक्टर हैं

डोमेस्टिक फैक्टर

रिन्युएबल एनर्जी, विशेष रूप से सोलर पावर का विस्तार करने के लिए भारत सरकार का जोर इस उद्योग को गति दे रहा है. वित्त वर्ष 2018 से लेकर वित्त वर्ष 2024 तक, सोलर क्षमता सालाना 24.8% की दर से बढ़ी है. सिर्फ पिछले वित्त वर्ष में 15 GW जोड़ा गया था. प्रीमियर एनर्जीज ने वित्त वर्ष 2028 तक 24.7% वार्षिक ग्रोथ का अनुमान लगाया है.

भारत अभी भी सोलर सेल्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भर करता है. इसे कम करने के लिए प्रमुख खिलाड़ी क्षमता विस्तार कर रहे हैं. इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंपोर्ट निर्भरता वित्त वर्ष 2022 में 51% से घटकर वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 6% हो जाएगी क्योंकि घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है.