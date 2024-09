ग्लोबल रिसर्च एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट (Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990–2021: a systematic analysis with forecasts to 2050) के मुताबिक,

1990 से 2021 के बीच दुनिया भर में हर साल AMR से 10 लाख से ज्‍यादा लोगों की मौत हुई. इस अवधि में, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में AMR से होने वाली मौतों में 50% की कमी आई, जबकि 70 साल और उससे ज्‍यादा उम्र के लोगों में 80% से ज्‍याद की बढ़ोतरी हुई.

पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि आने वाले दशकों में AMR से होने वाली मौतें लगातार बढ़ेंगी. ये आंकड़े 2022 की तुलना में 2050 तक लगभग 70% बढ़ जाएंगे. बुजुर्गों पर इसका ज्‍यादा असर पड़ेगा.

स्‍टडी के मुताबिक, 1990 और 2022 के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में AMR मौतों में काफी गिरावट देखी गई. ये आंकड़ा 1990 में 4.88 लाख हुआ करता था, जो कि 2022 में घटकर 1.93 लाख रह गया. अनुमान है कि ये आंकड़ा 2050 तक आधा हो जाएगा.

अन्य सभी उम्र वर्ग में AMR से मौत की दर बढ़ रही है. 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों में AMR डेथ रेट तीन दशकों में पहले से 80% बढ़ गई है. साल 2050 तक ये 5.12 लाख से 146% बढ़कर 13 लाख होने का अनुमान है.