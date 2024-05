मान लीजिए, कोई ब्रिटिश नागरिक, आयुष वीजा पर भारत आता है और यहां इंटरनेशनल स्‍टैंडर्डाइजेशन के तहत मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है, तो उसका इंश्‍योरेंस क्‍लेम, ब्रिटिश बीमा कंपनी के पास मान्‍य होंगे. इसी तरह यही सुविधा हम भारतीय नागरिकों के लिए भी चाहते हैं.

प्रो बेजॉन कुमार मिश्रा, Chairman, Core Group of Experts for Insurance, Ministry of Ayush