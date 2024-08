ब्‍लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल (Kalpataru Projects International Ltd.), वी-गार्ड इंडस्ट्रीज (V-Guard Industries Ltd.) और ब्लू स्टार (Blue Star Ltd.) जैसे कई स्टॉक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रहे हैं, लेकिन कई ब्लू-चिप स्टॉक्‍स के खराब परफॉर्म करने के चलते ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है.

इन स्‍टॉक्‍स में HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्‍टॉक शामिल हैं, जिनमें म्‍यूचुअल फंड की हिस्‍सेधारी 24%, 29% और 23% है. इन स्‍टॉक्‍स का परफॉर्मेंस खराब होने के चलते अंडरपरफॉर्मिंग ट्रेंड बढ़ा है.