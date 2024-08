ग्‍लोबल इंडेक्‍स प्रोवाइडर MSCI ने अगस्‍त रिव्‍यू में जो बदलाव किए थे, वे 30 अगस्‍त यानी आज मार्केट क्‍लोजिंग से पहले लागू हो जाएंगे. इसने इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अपने ग्‍लोबल इंडेक्‍स में 7 भारतीय शेयरों को जोड़ा है, जबकि एक को हटा दिया है.

इन 7 शेयरों में RVNL (Rail Vikas Nigam Ltd.), वोडाफोन आइडिया (VI), डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया), ऑयल इंडिया (Oil India Ltd.), ओरेकल फाइनेंशियल, प्रेस्टीज एस्टेट्स (Oracle Financial Services Ltd.) और जायडस लाइफसाइंसेज (Zydus Lifesciences Ltd.) शामिल हैं. इस लिस्ट से बंधन बैंक (Bandhan Bank) को बाहर रखा गया है.