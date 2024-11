दुनिया से दोगुनी रफ्तार से TB मुक्त हो रहा भारत, WHO ने की तारीफ

TB यानी ट्यूबरक्लोसिस एक गंभीर बिमारी है, जिसे लेकर भारत समेत दुनियाभर के सभी देश एक लड़ाई लड़ रहे हैं. TB से मुक्त होने की लड़ाई. इसी दिशा में एक सुखद खबर सामने आई है. WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में तेजी से कम होते ट्यूबरक्लोसिस के केस पर भारत सरकार की सराहना की है. WHO ने बताया कि भारत पूरी दुनीया के TB मुक्ति रेट यानी 8.3% से दोगुनी रफ्तार यानी 17.7% के रेट पर इस बीमारी को खत्म कर रहा है.