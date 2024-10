दक्षिण कोरिया की लेखिका हेन कांग को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार

उनकी प्रमुख कृतियों में शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन 'फ्रुट्स ऑफ माय वीमेन (2000), फायर सैलेमेंडर (2012) हैं, जबकि उन्होंने ब्लैक डियर (1998), योर कोल्ड हैंड्स (2002), द वेजिटेरियन (2007), ब्रीथ फाइटिंग (2010), ग्रीक लेसंस (2011), ह्यूमन एक्ट्स (2014), द व्हाइट बुक (2016) जैसे उपन्यास शामिल हैं. उनका कविताओं का एक संकलन 'I Put The Evening in the Drawer (2013)' भी प्रकाशित हुआ है.

इससे पहले 2023 में नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल मिला था.