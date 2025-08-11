जुलाई में गोल्ड ETF ने निवेशकों से 1,256 करोड़ रुपये जुटाए

गोल्ड ETF के तहत शुद्ध एसेट्स पिछले महीने रिकॉर्ड 67,635 करोड़ रुपये रहीं, जो साल-दर-साल 51% की वृद्धि है. उल्लेखनीय है कि AUM सर्राफा कीमतों में वृद्धि को भी दर्शाता है.

जुलाई में, MCX पर सोने का औसत हाजिर मूल्य 97,481 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो पिछले महीने की तुलना में 2.5% अधिक है.

गोल्ड ETF कीमती धातु में निवेश करने का एक अप्रत्यक्ष और टैक्स-सेविंग जरिया है, जिसमें इसे भौतिक रूप से सोने खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है. भारत में 20 से अधिक बुलियन ETF हैं, जिनमें सबसे बड़ा निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड BEES है.

विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार, जुलाई में वैश्विक गोल्ड ETF में निवेश जारी रहा, जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप का दबदबा रहा. निवेशकों ने ऐसे फंडों में 3.2 अरब डॉलर का निवेश किया.