US Elections 2024: कमला हैरिस या डॉनल्ड ट्रंप; देखें वो भारतीय सेक्टर जिन पर इस हार- जीत से पड़ेगा असर

यहां उन सेक्टर्स और शेयरों पर एक नजर डाली गई हैं जो इस चुनाव परिणाम से प्रभावित हो सकते हैं.

रिन्यूएबल: प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जी जैसी भारतीय रिन्यूएबल कंपनियों के प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि वे अमेरिकी बाजारों में सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट करते हैं. हैरिस की जीत को ग्रीन एनर्जी और पेरिस समझौते (Paris Agreement) के तहत अमेरिका की ओर से की गई प्रतिबद्धताओं को पूर करने में मदद मिलेगी, जिसके लिए 2035 तक फॉसिल फ्यूल में कटौती की आवश्यकता है. ट्रंप की जीत रिन्यूएबल एनर्जी पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी क्योंकि ट्रम्प ग्रीन एनर्जी और इसके लिए की गई प्रतिबद्धताओं का समर्थन नहीं करते.

हेल्थकेयर: भारतीय जेनेरिक फार्मा कंपनियों न केवल करेंसी मूवमेंट से प्रभावित होंगी, बल्कि ट्रम्प बीमा कवरेज पर क्या फैसला लेते हैं उसका भी असर दिखेगा. यदि डेमोक्रेट व्हाइट हाउस में बने रहते हैं, तो हैरिस ने बीमा कवरेज का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है. ट्रंप की जीत से दवाओं पर प्राइस कैप हटने की संभावना है.

मर्चेंडाइज: अगर ट्रंप भारत से इंपोर्ट पर टैरिफ लगाते हैं तो वेलस्पन, गोकलदास एक्सपोर्ट्स, अरविंद जैसी कंपनियों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने की आशंका है.

IT कंपनियां: IT कंपनियों ने H1B वीजा पर निर्भरता काफी कम कर दी है. लेकिन अगर ट्रंप अमेरिका में ऑफशोरिंग के मुकाबले ज्यादा नौकरियों पर जोर देते हैं तो कारोबार प्रभावित हो सकता है. ट्रंप के कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से भारतीय टेक कंपनियों के लिए और अधिक कारोबार आने की संभावना है, लेकिन हैरिस की जीत से पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा और डॉलर के कमजोर होने से IT कंपनियों के रेवेन्यू पर असर पड़ेगा.

ऑटो और ऑटो एंसिलरी: मदरसन ग्रुप और टाटा मोटर्स की जैगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियों की आय और वाहनों की मांग बढ़ेगी.

केमिकल: भारतीय स्पेशियलिटी कंपनियां अमेरिकी फार्मा और एग्रो कंपनियों को एक्सपोर्ट करती हैं. PI इंडस्ट्रीज, सुदर्शन केमिकल, दीपक नाइट्राइट, SRF, विनती ऑर्गेनिक्स, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल, आरती इंडस्ट्रीज और जुबिलेंट इंग्रेविया का अमेरिका में बड़ा एक्सपोजर है. टैरिफ बढ़ोतरी का असर इन कंपनियों पर पड़ेगा.

डिफेंस: ट्रंप की जीत से डिफेंस सैक्टर में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, इससे बोइंग जैसी कंपनियों के लिए भारत से सहायक कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग की मांग बढ़ेगी.